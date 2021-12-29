Представитель ВОЗ Вуйнович: Россия еще находится на пике эпидемии коронавируса

Страна продолжает находиться в таком положении, несмотря на меньшую летальность "омикрона", отметил эксперт.

Россия все еще находится на пике эпидемии COVID-19, несмотря на меньшую летальность омикрон-штамма. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По мнению эксперта, в настоящее время следует сделать так, чтобы меньше людей были уязвимы к болезни. Это необходимо сделать в том числе для того, чтобы иметь возможность для прогноза появления новых вариантов коронавируса.

Что касается роста смертности, он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться, мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ В РФ

Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о повышенном риске повторного заражения коронавируса из-за штамма "омикрон". По его словам, из-за нового варианта коронавируса риск повторного заражения возрос до пяти раз.

Видео: Youtube / Соловьев Live

