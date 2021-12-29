Мурашко заявил, что риск повторного заражения COVID-19 возрос до пяти раз

Ранее риск повторного заболевания составлял 0,74-1%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о повышенном риске повторного заражения коронавируса из-за штамма "омикрон". Об этом он рассказал в пятницу журналистам.

Мурашко отметил главную особенность "омикрона". По его словам, раньше риск повторного заболевания COVID-19 составлял 0,74-1%, а сейчас стали появляться данные о пациентах, у которых снова выявили инфекцию. Глава ведомства отметил, что из-за нового штамма риск повторного заражения возрос до пяти раз.

Ранее Мурашко назвал основные симптомы "омикрона".

Видео: Правительство России