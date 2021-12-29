Мурашко назвал основные симптомы "омикрона"

По его словам, они встречаются как у жителей России, так и за рубежом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал основные симптомы штамма коронавируса "омикрон". Об этом он рассказал в пятницу журналистам.

По словам Мурашко, большинство пациентов с "омикроном" испытывают головную боль, насморк и заложенность носа. Он уточнил, что эти симптомы встречаются не только в России, но и за рубежом. К ним он также добавил усталось, чихание и першение в горле.

Часто, в том числе и пациенты, отмечают такое легкое состояние - специалисты его называют иногда "продромальным" таким - яркой клиники нет, но вот чувство - как будто бы человек заболевает. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее в Минздраве РФ заявили о "переломном моменте" в борьбе с COVID-19.

Видео: Правительство России