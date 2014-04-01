Глава ВОЗ: COVID-19 станет последней пандемией в истории человечества

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал несколько основополагающих пунктов по предотвращению подобных эпидемиологических трагедий.

Глава Всемирной организации по здравоохранению читает, что COVID-19 станет последней пандемией в истории человечества. Такое заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал в рамках своего выступления на Всемирном правительственном саммите, который проводится в Дубае. Эксперт напомнил, что эпидемиологическая проблема нарушила национальные системы здравоохранения, ковид унес при этом жизни более шести миллионов человек.

Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. та напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт не знает, какой будет итоговый ущерб текущей пандемии коронавирусной инфекции и как борьба с ковидом завершится. В ВОЗ призывают мировое сообщество расширять производство вакцин во всех охваченных ковидом странах. Особенно остро данная проблема стоит в государствах со средним и низким доходом на душу населения. Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что порядка 80% граждан Африки не получили даже одной дозы вакцины. Аналитик также видит необходимость в формировании современной системы раннего предупреждения о приближении пандемии.

Глава ВОЗ призвал свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине.

Фото и видео: YouTube / World Government Summit