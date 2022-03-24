Глава ВОЗ призвал свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине

Глава Всемирной организации по здравоохранению призвал международное сообщество свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине. С таким обращением генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на брифинге с журналистами. Он отметил, что эксперты обеспокоены по поводу безопасности работы и надежности указанных инфраструктурных учреждений.
Мы работаем с МАГАТЭ и продолжаем призывать все стороны минимизировать риск…который может иметь катастрофические последствия для здоровья людей.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Замгенсека ООН: обстрел Донецка "Точкой-У" должен быть расследован.
Фото и видео: World Health Organization (WHO)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все