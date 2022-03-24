Глава ВОЗ призвал свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине

Эксперт считает, что кризис на Украине угрожает всему миру.

Глава Всемирной организации по здравоохранению призвал международное сообщество свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине. С таким обращением генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на брифинге с журналистами. Он отметил, что эксперты обеспокоены по поводу безопасности работы и надежности указанных инфраструктурных учреждений.

Мы работаем с МАГАТЭ и продолжаем призывать все стороны минимизировать риск…который может иметь катастрофические последствия для здоровья людей. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

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Фото и видео: World Health Organization (WHO)