Глава ВОЗ призвал государства привить 30% населения до конца года

К началу осени странам советовали привить 10% граждан.

Государства должны обеспечить 30% населения вакцинацию от коронавируса до конца этого года. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего" Петербургского международного экономического форума.

Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран… Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Он также призвал страны поддержать глобальные усилия прививочной кампании и вакцинировать до сентября 10% населения.

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