Глава ВОЗ: мир имеет все необходимые инструменты для победы над пандемией коронавируса

По словам Гебрейесуса, мир не использовал имеющиеся инструменты должным образом, поэтому пандемия затянулась.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, у человечества есть все шансы победить пандемию COVID-19. Об этом он сказал в ходе выступления в Берлине на Всемирном саммите здравоохранения.

По словам Гебрейесуса, мир не использовал имеющиеся инструменты должным образом, поэтому период пандемии затянулся.

Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках. Тедрос Адан Гебрейесус, глава ВОЗ

Он подчеркнул, еженедельно от COVID-19 гибнет десятки тысяч человек и пандемия далека от завершения. Гебрейесус также напомнил, до конца текущего года необходимо вакцинировать не менее 40 процентов населения в каждом государстве мира. Достичь такого результата можно только если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки препаратов от коронавируса, будут совпадать с их действиями, считает глава ВОЗ.

Ранее мы сообщали, что в Мурманской области введут QR-коды для посещения общественных мест.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)