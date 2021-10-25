В Мурманской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Новые ограничения вступят в силу 30 октября.

Мурманская область вводит систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19. Об этом в ходе совещания с членами регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

Новые ограничения вступят в силу 30 октября. Глава области подчеркнул, помимо QR-кодов при посещении указанных мест люди вправе предъявить сертификат переболевшего коронавирусом, либо ПЦР-тест.

Для того, чтобы обеспечить безопасность мероприятий, запланированных ранее, посещать общепит, заведения культуры можно будет только со свежим ПЦР-тестом либо с сертификатом переболевшего не позднее полугода, либо после прививки. Все это будет проверятся с помощью QR-кодов. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Напомним, 20 октября в ходе совещания с членами кабмина президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена. При этом Путин призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Ранее мы сообщали, что в шести регионах РФ начинаются нерабочие дни из-за пандемии COVID-19.

Видео: ВК/Андрей Чибис