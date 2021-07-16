Тедрос Адханом Гебрейесус не стал отметать эту версию о происхождении инфекции.

Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории. Такое заявление генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сделал для Associated Press. Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения инфекции. Отказ от такой теории он считает преждевременным.

Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" с международным сообществом в вопросе расследования причин пандемии. На Западе последние месяцы активно обсуждается версия с искусственным происхождением коронавируса. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что SARS-CoV-2 создали в КНР, а после ученые попытались "замести следы". Они якобы хотели, чтобы вирус более быстро размножался к клетках человека, присоединив к нему новый "шип". Об этом якобы свидетельствует последовательность из четырех аминокислот, которая практически не могла возникнут естественным путем.

EMA: для оценки "Спутника V" используют те же критерии, что и для других вакцин.

Видео: World Health Organization (WHO)