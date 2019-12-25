EMA: для оценки "Спутника V" используют те же критерии, что и для других вакцин

Представитель европейского регулятора заявил, что агентство с нетерпением ожидает результатов испытаний вакцины РФ.

Европейское агентство лекарственных средств применяет для оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" те же критерии, что и для других препаратов от COVID-19. Об этом заявил глава департамента регулятора по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини, пишет агентство ТАСС.

По его словам, в ходе оценки препаратов от коронавируса протекает ряд процессов, которые занимают большое количество времени. Поэтому временные рамки могут разниться.

Подход ко всем вакцинам одинаков, и мы с нетерпением ожидаем результатов. Фергюс Суини, глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию "Спутника V" на территории ЕС в январе текущего года после завершения научных консультаций с европейским регулятором. РФПИ рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью. Сейчас осуществляются все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от COVID-19 могут начать до 20 сентября.

Фото: sputnikvaccine.com