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Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке

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Владимир Леонтьев рассказал о последствиях удара ВСУ по объектам Херсонской области.

Глава временной военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области  заявил о шести погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке. Владимир Леонтьев раскрыл подробности о последствиях ракетного нападения со стороны Киева.

Шесть человек погибших есть, это точно. И десятки многие раненых, осколочные ранения, порезы. Очень много людей под завалами.

Владимир Леонтьев, глава ВГА

Утром 12 июля пострадавших все еще продолжали госпитализировать, но много граждан остались заблокированными под завалами в собственных квартирах. Напомним, что инцидент с ударом по Новой Каховке произошел вечером в понедельник 11 июля. Кроме повреждений зданий удар ВСУ привел к взрыву на местных складах с минеральными удобрениями.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владимир леонтьев, всу, новая каховка, ракетый удар, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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