Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке

Глава временной военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области заявил о шести погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке. Владимир Леонтьев раскрыл подробности о последствиях ракетного нападения со стороны Киева.
Шесть человек погибших есть, это точно. И десятки многие раненых, осколочные ранения, порезы. Очень много людей под завалами.
Владимир Леонтьев, глава ВГА
Утром 12 июля пострадавших все еще продолжали госпитализировать, но много граждан остались заблокированными под завалами в собственных квартирах. Напомним, что инцидент с ударом по Новой Каховке произошел вечером в понедельник 11 июля. Кроме повреждений зданий удар ВСУ привел к взрыву на местных складах с минеральными удобрениями.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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