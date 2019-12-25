Глава Uniper назвал события на Украине переломным моментом в отношениях с "Газпромом"

Клаус-Дитер Маубах рассказал, что российская компания не исполняет свои обязанности по контракту.

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил о том, что текущие события на Украине стали "поворотным моментом" в отношениях компании с российским "Газпромом". По мнению эксперта, неисполнение контрактов российским холдингом, ставит Uniper в тяжелое положение.

Как сказал канцлер, у нас переломный момент из-за войны на Украине. И для нас это также означает переломный момент в наших отношениях с "Газпромом" (цитата ТАСС). Клаус-Дитер Маубах, глава Uniper

Эксперт из Uniper считает, что речь идет о неработающей бизнес-моделе, так как у "Газпрома" имеется возможность не исполнять свои энергетические контракты. Он напомнил, что у Германии есть соглашения на поставку ресурсов и с другими операторами. В частности, Берлин закупает газ на территории Азербайджана, Нидерландов. Клаус-Дитер Маубах напомнил, что его фирма является крупнейшим трейдером сжиженного природного газа, поэтому занимается закупками СПГ во многих странах. Далее СПГ идет в европейский регион или в другие мировые регионы.

Польша намерена продолжить обсуждать с ФРГ тему репараций.

Фото и видео: ZDF