Он назвал высказывания главы Белоруссии трудно реализуемыми.

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко "забрать" две трубы. Николай Токарев заявил, что глава Белоруссии сделал политическое заявление. Об этом предприниматель рассказал "РБК".

Характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят прокомментировал спикер

Бизнесмен добавил, что подобные инициативы требуют тщательной проработки. Ни одна из сторон не захочет предпринимать действия, которые можно считать нерациональными. Озвученные Лукашенко идеи во многом трудно реализуемы. Они предполагают продажу нефти по мировой стоимости. Среди проблем также стоит отметить, что реверсивные поставки нефти через территорию Польши увеличат расходы компаний на логистику.

Ранее эксперты: "У Лукашенко наступил традиционный приступ красноречия".

Фото: Piter.tv

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