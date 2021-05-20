Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году

Рамакришна Судхакар назвал сроки "ранней разведки" хакеров, взломавших ПО компании.

Глава SolarWinds заявил о том, что хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году. Об этом исполнительный директор американской компании Рамакришна Судхакар сообщил коллегам на международной конференции по информационной безопасности RSA. Эксперт ценил возможность проникновения киберпреступников во внутреннюю систему фирмы на еще более ранних сроках, чем считалось ранее. Аналитики выявили данные о том, что атака была совершена еще в конце 2019 года, хотя они полагают, что "ранняя разведка" проведена злоумышленниками в январе 2019 года.

Уловки, которые использовали злоумышленники, были чрезвычайно хорошо продуманными и изощренными, они делали все возможное, чтобы, так сказать, спрятать концы в воду и остаться незамеченными. Рамакришна Судхакар, глава SolarWinds

Напомним, что в декабре 2020 года хакерами было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января 2021 года агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало заявление силовых структур о том, что в ситуации замечен "российский след". Атака также пришлась на государственные учреждения США. В Вашингтоне полагают, что перед преступниками стояла задача получения разведывательной информации. В Москве отрицают причастность к инциденту.

Нарышкин: за взломом SolarWinds могут стоять Великобритания и США.

Видео: YouTube / RSA Conference