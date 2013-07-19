Глава СЕНТКОМ: Нет доказательств неких незримых атак на военных США в Сирии

Кеннет Маккензи заявил американским законодателям, что предоставит более подробную информацию на закрытых слушаниях.

Глава СЕНТКОМ заявил, что нет доказательств неких незримых атак на военных США в Сирии. Такое заявление сделал во время слушаний в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Кеннет Маккензи. Генерал рассказал, что не видел никаких доказательств сведений, распространяемых в СМИ, о том, что в отношении американских войск в Сирии было предпринято некое воздействие "направленной энергии".

Я, конечно, могу говорить только о сфере ответственности СЕНТКОМ. Но я не нашел никаких свидетельств таких атак в Центральном командовании США. Я бы хотел еще немного поговорить об этом, я бы хотел сделать это на закрытой сессии. Кеннет Маккензи, глава СЕНТКОМ

Ранее на слушаниях 22 апреля сенатор от демократической партии от штата Коннектикут Ричард Блументал заявил, что СМИ выступали с утверждениями об "атаках на американских сотрудников, дипломатов и военных". При этом он напомнил, что ранее Вашингтон озвучивал информацию о внешнем воздействии на дипломатов в Гаване. Сенатор призвал Маккензи прокомментировать эти утверждения.

Генерал США назвал действия ВС РФ причиной переброски в Сирию БМП Bradley.

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