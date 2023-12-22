Василий Малюк прокомментировал покушения на украинских и российских деятелей.

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире местного телемарафона намекнул на причастность своего профильного ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. В частности, речь идет о военном корреспонденте Владлене Татарском и бывшем депутате Верховной Рады Илье Кива. Однако иностранный чиновник официально не стал подтверждать СМИ причастность киевских силовиков к преступлениям. По словам эксперта, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит Татарский, содержалось "400 грамм термобара", а генерального прокурора Луганской народной республики Сергея Горенко убили с помощью "800 граммов пластида", Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9 на 19 миллиметров.

Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали. Василий Малюк, глава СБУ

Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовилось с использованием противотанковой мины.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ