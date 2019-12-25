Анна Попова призывает разработать алгоритмы действия для новой пандемии.

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию. Об этом Анна Попова заявила во время выступления в клубе "Валдай". По словам чиновницы, коронавирусное распространение поможет ученым разработать механизм действий на следующий подобный случай. По мнению Поповой, новая пандемия накроет общество неизбежно.

Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница добавила, что следующая мировая пандемия будет, но непонятно в какой форме и кого именно затронет. Несмотря на неизвестные переменные, у правительства должен быть готов алгоритм для решения проблемы.

Попова: еще нельзя сказать об эффективности вакцины от СOVID-19.