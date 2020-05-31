Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Главный санитарный врач РФ указала на то, что регионы находятся на разных этапах снятия ограничений.

Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, не будут сняты в один момент. Об этом в интервью "России-24" сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главного санитарного врача, все регионы России находятся на разном этапе снятия ограничений.

Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным, сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество - гораздо меньшее, конечно, - на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен

Анна Попова

Попова также отметила положительную динамику по снижению коэффициента распространения инфекции.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 171 883 пациентов, скончались 4 693 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови.