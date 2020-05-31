Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения COVID-19.

В Роспотребнадзоре предполагают, что коронавирусная инфекция имеет совсем другой потогенез, чем предполагалась ранее. Об этом в интервью "России 24" сообщила глава ведомства Анна Попова.

По словам главного санитарного врача РФ, что патогенез COVID-19 связан с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее. Она отметила, что ранее такой информации не было. Попова также добавила, что даже сейчас нет уверенности в полноте знаний о коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 171 883 пациентов, скончались 4 693 человека.

Ранее стало известно, что Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса.

Видео: kremlin.ru