Попова: еще нельзя сказать об эффективности вакцины от СOVID-19

Глава Роспотребнадзора не считает, что следует давать надежду на создание вакцины уже сейчас.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что еще нельзя сказать об эффективности вакцины от коронавируса. Об этом чиновника рассказала во время выступления в рамках онлайн-дискуссии клуба "Валдай". Эксперт не хочет обнадеживать население, пока медики не смогут с уверенностью говорить о действии препарата.

Озвученные сроки (создания вакцины) - это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава ведомства объяснила, что у России есть техническая возможность исполнить вакцинный препарат. Однако ученые не могут заведомо просчитать насколько эффективным будет его влияние на коронавирус в организме человека.

По словам Анны Поповой, РФ изготовит точно больше одного лекарства, чтобы был "целый спектр различных вакцинных препаратов", необходимых для лечения от COVID-19 разных групп пациентов.

ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением.