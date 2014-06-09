Глава РСПП назвал доллар "токсичной валютой" и перевел в у.е.

Александр Шохин прокомментировал товарооборот с Вьетнамом.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал доллар "токсичной валютой". Соответствующей информацией эксперт поделился в рамках сессии "Россия-Вьетнам", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума. Специалисты отказался пропагандировать американскую валюту, поэтому перевел расчеты в условные единицы, известные россиянам по 1990-ым годам. Шохин уточнил, что между Вьетнамом и РФ с 2015 года действует соглашение о формировании зоны свободной торговли.

Предполагалось сократить импортный тариф Вьетнама со странами Евразийского союза - свести до 1% к 2025 году, а с другой стороны - считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов - я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту - до 10 миллиардов условных единиц. Александр Шохин, глава РССП

В настоящее время между странами товарооборот достиг "7 миллиардов". Александр Шохин полагает, что сейчас можно увидеть, что все еще не до конца возможности взаимного соглашения о зоне свободной торговли реализованы.

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Фото и видео: Восточный экономический форум