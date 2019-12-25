Комитет по развитию туризма Петербурга утвердил план зарубежных роуд-шоу на 2022 год

Потенциал Северной столицы готовятся представить в городах Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Вьетнама.

Осенью Петербург проведёт серию выездных роуд-шоу за рубежом. Туристические возможности Северной столицы будут презентовать в Мумбаи и Дели (Индия), Дубае и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Кроме того, в список городов, планируемых к посещению, вошли Эр-Рияд и Джидда (Саудовская Аравия), а также Ханой и Хошимин (Вьетнам). Об этом сообщила пресс-служба петербургского Комитета по развитию туризма.

Как уточнили представители ведомства для Piter.TV, роуд-шоу является ежегодным форматом, который способствует формированию устойчивого туристского интереса к Петербургу. Мероприятия проводятся совместно с Городским туристско-информационным бюро. Отмечается, что в прошлом году роуд-шоу затронули города Сибири. Так, с 11 по 14 апреля турпотенциал Петербурга представили в Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске, а 26 по 29 апреля состоялся второй этап роуд-шоу в Тюмени, Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Кроме того, презентации прошли в Краснодаре и Волгограде (с 17 по 19 ноября), в Нижнем Новгороде, Казани, Самарае и Уфе (с 22 ноября по 26 декабря), в Перми, Екатеринбурге и Тюмени (с 29 ноября по 1 декабря), а также в Москве и Калининграде (с 8 по 9 декабря).

В 2022 году роуд-шоу также набирают обороты. Первые мероприятия прошли в весенний и летний сезоны.

Летом Петербург презентовал свой потенциал в странах СНГ. Это было первое мероприятие в формате роуд-шоу в странах Содружества с момента установления связанных с пандемией ограничений. 26-28 июля делегация из Санкт-Петербурга посетила Алматы и Нур-Султан (Республика Казахстан). В конце августа планируется посещение Азербайджанской Республики (г.Баку). Комитет по развитию туризма Петербурга

В ведомстве добавили, что презентационные туры подобного формата помогают расширять географию поездок региональных туристов, а также дают возможность рассказать о новых программах города и актуальных событиях, проходящих в нём.

Помимо этого, в задачи роуд-шоу входит проведение B2B рабочих встреч между представителями туротрасли города на Неве и представителями турбизнеса из других городов и стран. В ходе деловой программы происходит обмен мнениями, устанавливаются деловые контакты, что в дальнейшем может способствовать росту спроса на услуги сферы гостеприимства города на Неве среди туристов регионов проведения роуд-шоу и увеличению общего турпотока. Комитет по развитию туризма Петербурга

Программа роуд-шоу состоит не только из презентаций. Также для гостей представлены воркшопы, розыгрыши призов, викторины, культурная программа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург планируют привлекать восточных и азиатских туристов.

Фото: Пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга