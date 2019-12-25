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В Петербург планируют привлекать восточных и азиатских туристов
Сегодня, 12:47
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В Петербург планируют привлекать восточных и азиатских туристов

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Также большое внимание будет уделяться отечественным путешественникам.

Турагенства и отели Северной столицы намерены сосредоточиться на работе с туристами из РФ, а также  с гостями из регионов Азии и Ближнего Востока. Такие планы рассматривали в ходе круглого стола "Новая реальность отельного бизнеса", сообщает ТАСС. 

Так, по словам генерального управляющего Airportcity Plaza St. Petersburg Федора Бахвалова, с учётом текущих геополитических особенностей необходимо сосредоточиться на предоставлении услуг в сфере гостеприимства для соотечественников. 

С таким мнение солидарен директор службы безопасности и управления рисками отеля Corinthia St. Petersburg Александр Новиков. Руководитель добавил, что ориентация на российских туристов сохраниться ближайшие пару лет. При этом, много внимания будет уделяться гостям из КНР, Индии и Ирана, с которыми всегда было приятно работать. 

Ранее рассказывали о роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Фото: Piter.TV

Теги: азия, восток, санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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