Глава РФПИ сделал заявление о ситуации с ценами на нефть

Кирилл Дмитриев оценил материал CNN о ситуации с топливом на мировых рынках.

В Москве двусмысленно предположили, что на мировых рынках вскоре могут появиться дополнительные надбавки к цене на нефть после сообщений в западных СМИ о минировании Ормузского пролива. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля заметил, что американский телеканал CNN ранее бездоказательно утверждал, что Иран якобы начал минировать акваторию. Таким образом эксперт использовал в своем сообщении игру слов. Речь идет о том, что употребленное им слово mining может переводиться на русский язык и как добыча, и как минирование.

А теперь еще и "надбавка за добычу" к цене на нефть. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

