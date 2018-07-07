  1. Главная
Дмитриев сравнил с миньонами политиков ЕС, умоляющих о российских нефти и газе
Сегодня, 13:54
314
Дмитриев сравнил с миньонами политиков ЕС, умоляющих о российских нефти и газе

Глава РФПИ опубликовал анимацию с европейскими чиновниками и персонажами "Гадкого Я".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил о зависимости Европы от российских ресурсов, использовав персонажей популярного мультфильма. В соцсети X он выложил анимацию, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кайя Каллас в образе миньонов жалостливо просят о поставках нефти, газа и удобрений из России.

Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Шутка спецпредставителя прозвучала на фоне продолжающихся проблем Европы с энергоносителями. Ранее Дмитриев неоднократно заявлял, что европейские страны, отказавшись от российских ресурсов, столкнулись с ростом цен и потерей конкурентоспособности.

Ранее Piter.TV сообщал, что давление Запада на энергетику России не дало результата.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev

