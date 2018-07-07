Дмитриев сравнил с миньонами политиков ЕС, умоляющих о российских нефти и газе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил о зависимости Европы от российских ресурсов, использовав персонажей популярного мультфильма. В соцсети X он выложил анимацию, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кайя Каллас в образе миньонов жалостливо просят о поставках нефти, газа и удобрений из России.
Слитое в сеть видео: Урсула, Кайя и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Шутка спецпредставителя прозвучала на фоне продолжающихся проблем Европы с энергоносителями. Ранее Дмитриев неоднократно заявлял, что европейские страны, отказавшись от российских ресурсов, столкнулись с ростом цен и потерей конкурентоспособности.
Ранее Piter.TV сообщал, что давление Запада на энергетику России не дало результата.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все