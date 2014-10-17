По словам эксперта, недружественные страны не добились успеха в антироссийских ограничениях.

Американское санкционное давление на Россию в энергетической сфере не принесло ожидаемых результатов и получило обратный эффект. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперт добавил, что те страны, которые последовательно развивали энергетическое сотрудничество с Москвой, сделали стратегически верный выбор. Теперь эти государства смогут легче преодолеть энергетические потрясения на мировой арене и будут лучше подготовлены к будущему.

Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Таким образом чиновник в публичном пространстве прокомментировал новость о том, что министр по финансам от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе Скотт Бессент в настоящее время рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном вопрос о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти.

Дмитриев: опора на Россию всегда остается хорошим вариантом.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev