Дмитриев: давление Запада на энергетику России не дало результата
Сегодня, 14:24
111
По словам эксперта, недружественные страны не добились успеха в антироссийских ограничениях.

Американское санкционное давление на Россию в энергетической сфере не принесло ожидаемых результатов и получило обратный эффект.  Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперт добавил, что те страны,  которые последовательно развивали энергетическое сотрудничество с Москвой, сделали стратегически верный выбор. Теперь эти государства смогут  легче преодолеть энергетические потрясения на мировой арене и будут лучше подготовлены к будущему.

Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Таким образом чиновник в публичном пространстве прокомментировал новость о том, что  министр по финансам от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе Скотт Бессент в настоящее время рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном вопрос о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти. 

Дмитриев: опора на Россию всегда остается хорошим вариантом.

