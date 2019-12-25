  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитриев: опора на Россию всегда остается хорошим вариантом
Сегодня, 16:19
172
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Дмитриев: опора на Россию всегда остается хорошим вариантом

0 0

В России оценили решение КНР обратиться к России за нефтяными поставками из-за проблем в Ормузском проливе.

В Москве рассказали о том, что взаимодействие с российским государством остается выгодным и перспективным вариантом для международных партнеров. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.  Таким образом чиновник прокомментировал новости о том, что власти из Китая будут полагаться на нашу нефть из-за ограничения поставок в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. 

Опора на Россию всегда остается хорошим вариантом.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев назвал "мощным посланием" прогулку президента ОАЭ по Dubai Mall.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev

Теги: ближний восток, кирилл дмитриев, китай, нефть, ормузский пролив, рфпи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии