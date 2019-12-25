Дмитриев: опора на Россию всегда остается хорошим вариантом

В России оценили решение КНР обратиться к России за нефтяными поставками из-за проблем в Ормузском проливе.

В Москве рассказали о том, что взаимодействие с российским государством остается выгодным и перспективным вариантом для международных партнеров. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Таким образом чиновник прокомментировал новости о том, что власти из Китая будут полагаться на нашу нефть из-за ограничения поставок в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Опора на Россию всегда остается хорошим вариантом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

