Глава РФПИ: 2021 год может стать прорывным для восстановления роста экономики

Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса CNBC.

Глава РФПИ считает, что 2021 год может стать прорывным для восстановления роста экономики. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в интервью журналистам телеканала CNBC.

Мы хотим восстановления мировой экономики. Мы очень зависим от мировой экономики, добыча нефти зависит от мировой экономики. Мы хотим окончания торговых споров, пандемии коронавируса Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Чиновник уточнил, что Россия заинтересована в производстве различных вакцин от коронавируса.

В РФПИ сравнили нападки на российскую вакцину от COVID с борьбой животных.

Фото: Интерфакс