Глава Подмосковья предложил назначить вице-губернатора Хромушина министром энергетики региона

Глава Подмосковья Андрей Воробьев предложил назначить вице-губернатора Евгения Хромушина министром энергетики региона. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам Воробьева, подмосковные власти приступают к трансформации и модернизации тепловой и электрической энергии. Он подчеркнул, что такая масштабная работа потребует привлечения новых участников команды, которые должны провести полный анализ тепловой системы за текущий отопительный сезон. Глава Подмосковья отметил, что бывший министр энергетики Александр Самарин станет советником губернатора.
Ранее Воробьев сообщил о подключении к теплу 90% домов Климовска.
Фото: Piter.tv
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