В ГД предложили маркировать ИИ-музыку и выделить ее в отдельные чарты

Дмитрий Шатунов отметил, что проект направлен на гармоничное развитие современных технологий и поддержку музыкального творчества в России.

На российской территории необходимо внедрить на отечественных музыкальных платформах "Яндекс музыка" и "VK Музыка" маркировку творческих произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). При этом полностью сгенерированные композиции важно выделить в отдельные чарты и рекомендательные подборки пользователям. С таким предложением выступил член профильного комитета Государственной думы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов из ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты обратился с инициативой к руководству компаний "Яндекс музыка" и VK.

ЛДПР предлагает обязать все музыкальные платформы не только ввести прозрачную маркировку нейросетевых треков, но и полностью отделить сгенерированную музыку от живого творчества - вынести ее в отдельные чарты и специальные подборки. Дмитрий Шатунов, депутат ГД Ф в комментарии "ТАСС"

Законодвтель пояснил, что сейчас слушателям становится сложнее отличать работы живых авторов от созданных нейросетями. При этом молодые артисты рискуют потеряться в потоке контента и лишиться возможностей для собственного продвижения. Сейчас ряд онлайн-платформы внедряют маркировку ИИ-композиций, но важно обеспечить системный подход к проблеме.

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