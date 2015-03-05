Глава Подмосковье рассказал, как ИИ меняет госуслуги

Андрей Воробьев напомнил о важности коммуникации местных властей и гражданами.

Применение искусственного интеллекта в рутинной работе, оптимизация процессов, уход от бумажной волокиты — шаг за шагом это входит в будни человека на разных уровнях, в том числе в сфере госуслуг. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев в комментарии журналистам телеканала "360.ru". Чиновник отметил, что при этом ИИ не заменит личную коммуникацию управленцев с местным населением, но поможет властям сделать муниципальные структуры результативнее и эффективнее.

Мы ведем большую работу по трансформации. Правительство на каждом заседании и на каждой встрече с нашими отраслевиками подробно обсуждает все, что претендует на новое и эффективное. Делаем это, чтобы быть конкурентоспособными, убрать волокиту, неудобства, избыточную бюрократию. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Глава региона указал СМИ, что из 470 трансформационных проектов в 18 сферах реализован 61. Андрей Воробьев заметил, что большая и интересная работа со стороны властей необходима ради экономии времени и удобства граждан. В частности, администрация убрала устаревшие бумажные переписки и высвободила сотни тысяч рабочих часов (461 тысячу часов) для своих сотрудников. В регионе считают, что в электронных чатах, а также на "Доброделе" важна в том числе и личная коммуникация с пользователями.

Но важно, чтобы каждый житель имел возможность коммуникации. Никакого ИИ. Мы его любим и видим, как он развивается, умнеет, но вместе с тем персональная коммуникация является важной. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Фото: Telegram / Воробьев LIVE