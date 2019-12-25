Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ Подмосковья к 1 Сентября

Глава региона раскрыл информацию о новом учебнлом сезоне.

В сентябре 2025 года в школы Московской области пойдут более миллиона детей. Из них 103 тысячи — первоклассники. Соответствующими данными с коллегами на совещании регионального правительства поделился глава Подмосковья Андрей Воробьев. Слова губернатора привели журналисты телеканала "360.ru". Чиновник заметил, что будут открыты 26 новых школ, еще 57 объектов встретят учеников после капитального ремонта. В общей сложности за парты сядет свыше 1,1 тысячи ребят.

На прошлой неделе прошел и всероссийский, и региональный форум, там традиционно подводятся итоги, награждаются лучшие школы. У нас хорошие результаты. Хорошие результаты предыдущего года и для наших детей, и для нас очень приятны, но очень важно понимать дальнейшее развитие, специфику образования. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Эксперты уточнили, что в преддверии нового учебного года естные учреждения тщательно проверяются. Специалисты следят за функционированием систем видеонаблюдения, наличием учебников и всех необходимых для детей материалов. По словам вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой, эту работу уже провели во всех учреждениях Подмосковья. За безопасностью торжественных мероприятий, линейках в этот день будут следить более 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE