Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в регионе, которую запустили с 1 августа. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что умными датчиками оснастили 2,4 тысячи котельных и 1,3 центральных тепловых пунктов в регионе. Благодаря такому нововведению специалисты могут оперативно реагировать на любые изменения, а профильные ведомства моментально получают сообщения о сбоях через чат-бот.

Глава Подмосковья добавил, что новый цифровой центр позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. В самом центре работают ежедневно 19 сотрудников.

Фото: mosreg.ru