Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в Подмосковье
Сегодня, 14:47
143
Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в Подмосковье

Умными датчиками оснастили 2,4 тысячи котельных и 1,3 центральных тепловых пунктов в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой системе контроля ЖКХ в регионе, которую запустили с 1 августа. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что умными датчиками оснастили 2,4 тысячи котельных и 1,3 центральных тепловых пунктов в регионе. Благодаря такому нововведению специалисты могут оперативно реагировать на любые изменения, а профильные ведомства моментально получают сообщения о сбоях через чат-бот.

Глава Подмосковья добавил, что новый цифровой центр позволяет  обнаруживать аварии на самых разных этапах. В самом центре работают ежедневно 19 сотрудников.

Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде для школьников.

Фото: mosreg.ru

