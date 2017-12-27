Глава Перми: нужно создать механизм контроля за детьми

Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Глава Перми Дмитрий Самойлов на заседании оперативного штаба после поножовщины в школе №127 заявил, что за детьми нужно лучше следить в Интернете.

На сайте администрации Перми 15 января, глава города заявил: "Нужно создать механизм контроля в социальных сетях, как минимум, за детьми "групп риска", семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача – сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем".

Ранее Piter.TV сообщал, что после ЧП в пермской школе, пятерых пострадавших прооперировали. А также по факту причинения ножевых ранений школьникам возбуждено уголовное дело.

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