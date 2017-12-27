ЧП в пермской школе, последние новости: пятерых пострадавших прооперировали

После утреннего ЧП в Перми, когда ученики заведения устроили драку с ножами, прооперировали пятерых человек. Всего в результате пострадало 15 человек.

В понедельник, 15 января, в пермской школе бывшие и нынешние ученики устроили драку, в результате в ход пошли ножи. Разнимать подростков бросилась преподаватель и ученики 4-го класса. В итоге ранения получили 15 человек, в том числе 12 из них госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся трое: учительница и двое подростков. Подозреваемых задержали правоохранительные органы. Есть информация, что один из участников страшной драки раньше состоял на учете в психоневрологическом диспансере.



ПРООПЕРИРОВАЛИ ПЯТЕРЫХ ПОСТРАДАВШИХ В ШКОЛЬНОЙ РЕЗНЕ



В двух больницах Перми прооперировали пятерых пострадавших во время поножовщины в школе. В том числе один из зачинщиков потасовки, уточняют к Минздраве края.

В министерстве говорят, что операции провели двум подросткам 15-16 лет. Предположительно, один из них – непосредственный участник драки на ножах. У пострадавших врачи обнаружили множественные ранения. После хирургического вмешательства их отправили в реанимацию.

Учительница ранее перенесла операцию. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Операцию перенесли два ученика четвертого класса, которые бросились к дерущимся. У одного из них была резанная рана шеи, другому резанули глаз.



ДЕЛОМ О ПОНОЖОВЩИНЕ В ШКОЛЕ ПЕРМИ ЗАЙМЕТСЯ ГСУ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА



Главное следственное управление Следственного комитета РФ займется расследованием дела о причинении ножевых ранений школьникам в школе Пермского края. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по признакам покушения на убийство двух и более лиц.

Заниматься делом в Пермь отправился старший помощник Бастрыкина. Московский следователь займется не только выяснением обстоятельств трагедии и мотивами подозреваемых. Он также изучит причины и условия, которые привели к такому инциденту. Специалист оценит действия и бездействию школьных сотрудников, родителей подростков и охранников.



ВЕРСИЯ О МЕСТИ УЧИТЕЛЬНИЦЕ И РЕЗНЕ



Несмотря на официальную версию СК очевидцы и родители школьников говорят совсем о других сценариях развития событий.

Например, мама одной из школьниц рассказала Russia Today, что никакой драки не было. А двое подростков зашли в класс и начали резать горло учителю. Четвероклашки бросились защищать педагога. За этот вариант выступают и другие люди в социальных сетях. Никаких подтверждений своей версии и опровержений слов СК у них нет.

Другая женщина, чей ребенок учится в пострадавшей школы, рассказала, что подростки хотели отомстить учительнице начальных классов. В ходе потасовки один из школьников решил остановить своего товарища.

Фото: социальные сети

Видео: социальные сети, Piter.tv