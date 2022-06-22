Ллойд Остин высказался в поддержку Киева.

Американский министр по обороне отказался пояснить, поддерживает ли Вашингтон план завершения регионального конфликта между Украиной и Россией, предложенный лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующий комментарий СМИ попросили дать шефа Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции, созванной по результатам министерской встречи лидеров профильных ведомств от стран - членов НАТО. Мероприятие состоялось в Брюсселе. Иностранный чиновник указал на то, что международные союзники будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить ВСУ требуемой военной поддержкой. Он заметил, что в пятницу, 18 октября провел рабочую встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Я нахожусь не в том положении, чтобы давать публичные оценки его плану. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин добавил, что власти США на протяжении 2,5 лет оказывают значительную поддержку Украине. А 17 октября Владимир Зеленский пояснил общественности, что "пакет сдерживания" подразумевает под собой размещение на украинской территории ракет натовского производства. Киев будет обращаться с просьбой к США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Остин заявил, что Запад будет наращивать потенциал F-16 для Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now