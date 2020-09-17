Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником

Марк Эспер призвал США защищать свои интересы.

Глава Пентагона назвал Россию и Китай стратегическими соперниками США. Об этом Марк Эспер заявил во время выступления в американском центре Rand Corporation. Слова чиновника приводятся на официальном сайте оборонного ведомства.

Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников Марк Эспер, глава Пентагона

Эксперт напомнил, что Москва и Пекин постоянно занимаются модернизацией вооруженных сил, а также расширяют собственные возможности в космической сфере и киберпространстве. Эспер считает, что Вашингтону следует защищать свои принципы и образ жизни.

Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР во Второй мировой войне.