Ллойд Остин извинился за гибель гражданского человека в Афганистане.

Глава Пентагона извинился за удар по Кабулу 29 августа. Такое заявление сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Чиновник дал поручение коллегам провести тщательный анализ расследования удара, жертвами которого стали мирные гражданские лица.

Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, чтобы определить, в какой степени расследование учитывает весь доступный контекст и информацию. Ллойд Остин, глава Пентагона

Министр подчеркнул, что ни одна армия мира так тщательно и усердно не работает ради того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Он добавил, что когда расследование показывает, что США отняли невинную жизнь, то Пентагон это признает.

Ранее: Пентагон продолжает оценивать авиаудар в Кабуле, считая, что он предотвратил угрозу.

Фото: YouTube / U.S. Department of State