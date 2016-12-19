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Глава "Нафтогаза" заявил об отсутствии альтернатив российскому газу
Сегодня, 9:53
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Глава "Нафтогаза" заявил об отсутствии альтернатив российскому газу

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Юрий Витренко оценил мероприятия, которые следует предпринять Польше дл транзита газа в Киев.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил об отсутствии альтернатив российскому газу. Таким образом украинский эксперт ответил на вопрос журналистов издания "РБК-Украина" о том, может ли Киев обеспечить стране поступление голубого топлива из других источников.

Физически судна с LNG (сжиженным природным газом) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы.

Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Специалист уточнил, что чтобы получать газ из Варшавы, следует для начала модернизировать систему газопроводов, чтобы ресурсы могли физически поступать с территории Польши или Германии (транзитом через Польшу) на Украину. Для этого Варшава должна заняться расширением "узких мест" газопроводов, а также серьезно инвестировать в развитие инфраструктуры.

На Украине сильно истощены крупнейшие газовые месторождения.

Фото: YouTube / Україна 24
 

Теги: газ, нафтогаз, польша, транзит газа, юрий витренко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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