На Украине сильно истощены крупнейшие газовые месторождения

Запасы исчерпаны на 80% в некоторых случаях.

На Украине крупнейшие месторождения природного газа сильно истощены. В некоторых случаях запасы истощены до 80%. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Он сказал, что крупнейшие месторождения газа в стране находятся на финальной стадии эксплуатации.

Мы так давно добываем, что высушенность месторождений иногда достигает 80%. Но перед командой "Нафтогаза" стоит задача не только стабилизировать добычу газа, но и нарастить ее. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза Украины"

Ветренко подчеркнул, что добыча газа в последние годы уменьшилась, но ее удалось стабилизировать во втором полугодии 2021 года. При этом в суточная добыча стала расти в декабре. Этому способствовали модернизация инфраструктуры, увеличение количества сервисных операций, а также увеличение на 20% числа введенных после бурения скважин.

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