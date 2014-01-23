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Боррель полагает, что РФ не сможет разрабатывать новые месторождения газа без стран Запада
Сегодня, 11:35
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Боррель полагает, что РФ не сможет разрабатывать новые месторождения газа без стран Запада

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Глава иностранных дел ЕС рассказал об ограничениях Москвы в вопросе добычи энергоресурсов.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия не сможет разрабатывать новые газовые и нефтяные месторождения без технологического участия в процессе западных компаний. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Праге рассказал представитель верховной дипломатии ЕС.

Наши санкции очень действенны, они не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения. Месторождения в России есть, но она не сможет их разрабатывать без западных компаний.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС 

Жозеп Боррель признал усталость граждан региона от санкций против России.

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Теги: газовые месторождения, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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