Глава дипломатии ЕС призвал страны объяснять своим жителям важность антироссийского давления.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость граждан региона от санкций против России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции ЕС в Праге, которая проводится в формате видеоконференции. Эксперт отметил, что многие жители Европы обеспокоены из-за энергетического кризиса, который может произойти предстоящей зимой. Боррель дал обещание разъяснить мирному населению необходимость поддержания санкционного антироссийского давления.

Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны разъяснять, как выглядит наша ответственность. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Министр по иностранным делам ЕС полагает, что Евросоюз ответственен за ликвидацию стратегической энергетической зависимости от Москвы. Жозеп Боррель утверждает, что проблемы в энергетике связаны не с тем, что руководство Евросоюза ввело запрет на уголь, нефтепродукты и нефть, поступающую из РФ, а исключительно деятельность РФ, которая подразумевает применение сферы энергетики как оружия.

Боррель: ЕС будет добиваться полной демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.

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