Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома". В эфире местного телеканала "1+1" Юрий Витренко рассказал о том, что контакты с европейскими компаниями по транзиту газа для Киева должны стать гарантией энергетической безопасности. В случае блокировки поставок топлива из других стран властям следует задуматься о введении ограничений против российской компании.
Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие.
Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"
Напомним, что в настоящее время Юрий Витренко находится в США в составе украинской делегации вместе с президентом Владимиром Зеленским. Витренко рассказал, что Киев только ведет консультации на техническом уровне. Он полагает, что фактически это должны быть переговоры о конкретных контрактах, устроенные немецкой стороной с конкретными компаниями.
На Украине попросили продлить транзит российского газа.
Фото: YouTube / Україна 24
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