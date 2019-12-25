Юрий Витренко рассказал о необходимости гарантий по энергетической безопасности со стороны Европы.

Глава "Нафтогаза высказался о санкциях против "Газпрома". В эфире местного телеканала "1+1" Юрий Витренко рассказал о том, что контакты с европейскими компаниями по транзиту газа для Киева должны стать гарантией энергетической безопасности. В случае блокировки поставок топлива из других стран властям следует задуматься о введении ограничений против российской компании.

Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Напомним, что в настоящее время Юрий Витренко находится в США в составе украинской делегации вместе с президентом Владимиром Зеленским. Витренко рассказал, что Киев только ведет консультации на техническом уровне. Он полагает, что фактически это должны быть переговоры о конкретных контрактах, устроенные немецкой стороной с конкретными компаниями.

На Украине попросили продлить транзит российского газа.

Фото: YouTube / Україна 24