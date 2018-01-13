Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить. Такое заявление руководитель компании Юрий Витренко сообщил журналистам в эфире телеканала "1+1". Специалист уточнил, что если в стране сохраняются текущий цены на энергетические ресурсы, то как национальное предприятие "Нафтогаз" будет не способен покрыть разницу.
Будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать.
Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"
По мнению эксперта, Украине необходимо, чтобы местные коммунальные предприятия решились перейти с природного газа на биогаз.
Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине.
Фото и видео: YouTube / 1+1
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