Объема газа хватит для проведения в стране отопительного сезона.

Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине. В эфире местного телеканала ICTV руководитель энергетической компании Юрий Витренко рассказал журналистам о том, что газа в стране хватит на обеспечение текущего отопительного сезона. Запись эфира программы "Свобода слова" доступна на YouTube-платформе. Чиновник уверен, что данный период на Украине пройдет без перебоев благодаря нормальным объемам газа, находящихся в хранилищах.

По словам Витренко, отопительный сезон в стране пройдет без перебоев. У нас в хранилищах нормальные объемы газа…. Нормальные — это такие же, как, когда премьер-министром был Владимир Гройсман, поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах нет проблем. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее также оценил энергетическую ситуацию на Украине. По мнению политика, глобально ситуация с обеспечением энергии - стабильная. При этом в стране есть все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон и стабильные тарифы для населения.

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Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV