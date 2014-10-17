Глава "Нафтогаза": "Северному потоку — 2" не дадут работать в коммерческом режиме

Юрий Витренко напомнил о необходимости российского проекта соответствовать европейскому праву.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что "Северному потоку — 2" не дадут работать в коммерческом режиме. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина 24" сделал эксперт. Ранее он заявил о том, что против "Газпрома" следует ввести санкции, если со стороны российской компании будет блокировка транзита топлива от Киева третьим странам.

То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Эксперт уточнил, что оператор газового проекта для сертификации трубопровода должен доказать европейскому законодательству свое полное соответствие. При этом технический "Северный поток-2" будет достроен в ближайшее время.

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Фото: YouTube / Україна 24