Кристоф Хойсген не сдержал эмоции после речи американского вице-президента.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался на официальном мероприятии, выступая перед участниками по случаю закрытия. Видеозапись с места событий опубликована на YouTube-канале немецкой газеты The Express Tribune. Немецкий политик отметил, что данная конференция изначально задумывалась как трансатлантическая. Он также выразил опасения по поводу того, что после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая". Далее немец поблагодарил всех участников мероприятия. Кристоф Хойсген, заканчивая свое выступление, не смог сдержать эмоции.

Американский вице-президет Джей Ди Вэнс, выступая в Мюнхене, говорил о том, что европейские политические лидеры игнорируют своих граждан, а также не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как это произошло по примеру Румынии. Иностранец из Вашингтона полагает, что опасность для региона в настоящее время представляет на Китай или Россия, а Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие на мероприятии слушали выступление Вэнса молча. Они практически почти не аплодировали ему. Позже лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента. Он назвал его речь хорошей. В администрации США предупредили Европу о необходимости быть осторожной.

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Фото и видео: YouTube / The Express Tribune