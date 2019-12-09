Кристоф Хойсген прокомментировал речь Джей Ди Вэнса.

Прошедшая на немецкой территории Мюнхенская конференция по безопасности в 2025 году в некотором смысле стала "кошмарным сном" для всего европеского региона. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала ZDF сделал глава конференции Кристоф Хойсген. По словам эксперта новостной программы, на мероприятии стало известно, что теперь США при президенте-республиканце Дональде Трампе живут просто на другой планете, нежели другие западные государства. В ФРГ указали на то, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, так как боятся своего лидера из Белого дома.

Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном. <...> Вместе с тем это была очень многое проясняющая конференция. Мы должны показать гораздо большую силу. Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности

Кристоф Хойсген добавил, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной, Европа должна принять в них участие. Эксперт подчеркнул, что политические лидеры из ЕС не хотят просто сидеть за столом переговоров, но намерены разрабатывать свой собственный план безопасности для киевского режима.

лава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten