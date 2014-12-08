Глава "Молдовагаза" планирует переговоры с "Газпромом" о поставках газа

Вадим Чабан едет в Петербург ради общения по поводу поставок газа в Молдавию.

Глава газораспределительного предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал о том, что планирует посетить российский город Санкт-Петербург ради того, чтобы провести переговоры с представителями "Газпрома". Соответствующее заявление бизнесмен сделал в рамках интервью для местного телеканала H-4. Гость программы уточнил, что речь будет вестись о поставках российского природного газа на территорию республики. Кишинев намерен продлить соглашение контракта, заключенного 1 октября 2021 года. При этом страна попросит отсрочку в проведении запланированного аудита по историческому долгу молдавского оператора.

Мы заинтересованы, чтобы у нас был газ, нужный объем и постоянство. Вадим Чабан, глава "Молдовагаз"

Эксперт выразил озабоченность тяжелым энергетическим кризисом, в котором оказалась Молдавия. Он не исключил рисков приостановки поставок энергоресурсов в республику. С другой стороны его беспокоит значительная финансовая нагрузка. Эксперт пояснил, что для населения страны тарифы на газ ниже закупочных цен. Этот показатель за год вырос более чем в пять раз.

Украина обеспечит Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок из Приднестровья.

Фото и видео: YouTube / Puterea a Patra