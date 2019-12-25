Андрей Спыну рассказал о договоренностях с Киевом в случае перебоев в работе Молдавской ГРЭС.

Украина обеспечит Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок из Приднестровья. Соответствующее заявление перед журналистами сделал местный вице-премьер республики, министр по вопросам инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Чиновник прокомментировал действия властей при прекращении работы ГРЭС в непризнанном самопровозглашенном регионе.

Если Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра, мы будем импортировать ее с Украины в полном объеме. Такая договоренность с Киевом у нас есть. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Напомним, что в настоящее время Молдавия закупает около 70% необходимого объема электроэнергии у компании ГРЭС, которая принадлежит российскому "Интер РАО". Еще 30% потребностей страны обеспечиваются за счет украинских поставок от операторов "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Молдавская ГРЭС должна была снабжать республику электричеством в полном объеме, но из-за кризиса и неопределенной ситуации с поставками газа из РФ, на объекте уведомили Кишинев о возможных перебоях в работе.

Санду: Кишинев выступает за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье.

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